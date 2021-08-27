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Защитник Кауфриз прибыл в Москву и проходит медобследование перед переходом в «Спартак»

20:52
Максимилиано Кауфриз. Фото Instagram
Максимилиано Кауфриз. Фото Instagram
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Защитник «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кауфриз прибыл в Москву и проходит углубленное медобследование перед возможным переходом в «Спартак», утверждает Metaratings.ru.

Планируется, что медобследование продлится несколько дней и будет очень тщательным. В случае успешного прохождения, бельгиец подпишет контракт с красно-белыми. При этом у «Спартака» уже заняты все легионерские позиции, поэтому чтобы внести защитника в заявку на сезон, необходимо будет расстаться с кем-то из иностранцев.

Кауфриз выступает за «Сент-Трюйден» с осени 2020 года. Он провел за команду 25 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бельгийского защитника в 850 тысяч евро.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/

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Иван Шитик все материалы автора

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