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Три футболиста «Оренбурга» рискуют пропустить рейс в Россию

21:59
Рикарду Алвеш. Фото instagram.com
Рикарду Алвеш. Фото instagram.com
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По данным «СЭ», три футболиста «Оренбурга» — хорват Даниэл Мишкич, серб Урош Радакович и португалец Рикарду Алвеш — рискуют пропустить рейс в Россию.

Частный самолет с представителями РПЛ, в числе которых будет и главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович, заказан из Белграда на пятницу, 22 мая. Ради него сегодня ночью Алвеш прилетает в Сербию из Португалии. Однако по состоянию на вечер четверга три футболиста «Оренбурга» еще не дождались от клуба документов, которые позволяют въехать в Россию.

Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня. (Константин Алексеев)

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