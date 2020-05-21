Три футболиста «Оренбурга» рискуют пропустить рейс в Россию

По данным «СЭ», три футболиста «Оренбурга» — хорват Даниэл Мишкич, серб Урош Радакович и португалец Рикарду Алвеш — рискуют пропустить рейс в Россию.

Частный самолет с представителями РПЛ, в числе которых будет и главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович, заказан из Белграда на пятницу, 22 мая. Ради него сегодня ночью Алвеш прилетает в Сербию из Португалии. Однако по состоянию на вечер четверга три футболиста «Оренбурга» еще не дождались от клуба документов, которые позволяют въехать в Россию.

Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня. (Константин Алексеев)