29 июня, 14:15

«Зенит» не интересуется Абрахамом

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Тэмми Абрахам.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», «Зенит» не проявляет конкретной заинтересованности в услугах форварда «Ромы» Тэмми Абрахама.

Римляне готовы расстаться с 27-летним нападающим, но информация о намерениях сине-бело-голубых приобрести его преувеличена — стараниями агентов футболиста.

Антон Миранчук.Абрахам, Уэсли, Жедсон Фернандеш, Жерсон, Миранчук, Вега — кого из них подпишет «Зенит»? Инсайды «СЭ»

Прошедший сезон англичанин провел на правах аренды в «Милане». На его счету 45 матчей, в которых он отметился 10 голами и 7 результативными передачами. Действующий контракт футболиста с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Абрахама в 15 миллионов евро.

ФК Зенит
ФК Рома
  • _моро

    на какую?) межсезонье, это такое...

    30.06.2025

  • Кудрявый мальчуган

    Интересный у тя рейтинг, кормовкин! Ноль! Рома, ты нулячий идиёт! Иди вешайся на березе, тебя усе ненавидють!

    29.06.2025

  • TokTram_

    Если это информация от Медведева, то этого пиз...ла-математика можно не слушать.

    29.06.2025

  • ViktorDiktor®

    "Информбюро" чот примолкло в последнее время, с ним все нормально?)

    29.06.2025

  • Loel1

    Абрахам не интересуется зенитом.

    29.06.2025

  • winvem

    Или Абрахама не интересует Зенит

    29.06.2025

  • DemolisherAjax

    Новости от СЭ - Зенит интересуется Абрахамом,далее Абрахам отказал Зениту ,и вишенка на торте - Зенит не интересовался Абрахамом :)

    29.06.2025

  • colombian29

    пахтакору не интересен зиндершвили известный по выступлениям за осасунуолло

    29.06.2025

  • Степочкин

    Как стало известно «СЭ».... Где? Откуда известно? ))) Зам.главреда с приглашенным автором сели , сочинили и выдали. Им стало известно откуда-то)). И это журналистика от главреда!!!!!))):grin:Эталон журналистики можно сказать)). Вы еще комменты закройте под этой нелепой заметкой без источника, а то может обидим там в другой стране кого, под санкции попадете)).

    29.06.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Директор колхоза лично проплатил бессмысленные статьи?

    29.06.2025

  • J. P.

    не пора ли вводить для журналистов штрафы за высосанные из пальца слухи...

    29.06.2025

  • Питерский пёс

    Не потянули или послали

    29.06.2025

  • Если даже отказался, не стоило вообще им интересоваться.

    29.06.2025

  • Ilya Gudman

    А Москва вся уже подавилась в желчи , жаль что так рано обьявили , пусть бы захлебнулись))

    29.06.2025

  • dinela

    В цветах Зенита нету чёрного!:joy:

    29.06.2025

  • Иван Л.

    повезло :joy:

    29.06.2025

  • Олег Воробьёв

    Да ни один англичанин в нынешних условиях не поедет в Россию. Изначально был бред.

    29.06.2025

  • Sergey Markelov

    Когда он открытым текстом послал подальше, так сразу пошли отмазки, он нам не нужен, мы им не интересовались. Короче очередной облом. Чемпионство летит в трам -тарары

    29.06.2025

  • SuperDennis

    Какая горечь в глазах Абрахама! Ну зачем вы так парня обидели? Он уже билеты в Эрмитаж взял...

    29.06.2025

  • Jackson 57

    "Или опять суперписаки СЭ..." (С) Вы ещё в этом сомневаетесь? :)) Межсезонье, писать не о чем, кроме как о выдуманных трансферах, вот из-за того-то и всё шебуршение:))

    29.06.2025

  • Главврач Маргулис/

    Ты же на эту купился!))

    29.06.2025

  • Роман Морковкин

    А вообще, чего гадать интересуется - не интересуется, Жабе наберите да и всё. Он честно соврёт, как всегда. Зато будет повод ещё заметку вывесить.

    29.06.2025

  • Роман Морковкин

    Конечно, не интересуется, когда уже наф послали.

    29.06.2025

  • Valekka

    Какой непостоянный этот Зенит : вчера купить хотел,а сегодня интерес потерял.Или опять суперписаки СЭ в лужу газу напустили?!

    29.06.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Вообще-то это Абрахам не хочет переходить в "Зенит" - а значит, интерес был!

    29.06.2025

  • Павел Леонидович

    тут прекрасно все) новость про позорников, два автора на полтора абзаца) орали всей маршруткой)

    29.06.2025

  • sdf_1

    Римляне готовы расстаться с 27-летним нападающим, но информация о намерениях сине-бело-голубых приобрести его преувеличена — стараниями агентов футболиста. -------------- Неудивительно. Все знают, что «Зенит» (согласно последнему опросу какой-то конторы - название не запомнил) не только самый популярный клуб планеты, но и один из богатейших клубов мира. Многие шейхи курят в сторонке от зависти. Поэтому всякие агенты, когда хотят выбить для своего клиента получше условия и набить ему цену, сразу начинают везде и всем сообщать, что им сам «Зенит» интересуется

    29.06.2025

  • shutnik78

    проснулся, он в 2022 году был

    29.06.2025

  • Алексей Богданов

    Да, вот в этом году! В том по ошибке отпраздновали. НО!!! (если опять ничего не выиграют) могут перенести

    29.06.2025

  • Medovar

    "Зенит" не интересуется Абрахамом - Абрахама не интересует "Зенит".

    29.06.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    Не понимаю, почему Зенит отказывается от своих интересов, им наоборот в плюс, что пытаются действительно хороших игроков подписать, а не напилить бабла на пустышках и весь шлак собирать оптом, а потом кричать, что все виноваты, заговор, судьи и газпром.

    29.06.2025

  • _моро

    ты купился на эту чушь?)))

    29.06.2025

  • Darkman79

    Так он англичанин,конечно не приедет)))Пусть ищут на Копакабане))

    29.06.2025

  • Patria o muerte

    Трудно интересоваться футболистом,который уже отказал.(информацмя СЭ на 13-08.) Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам отказался от предложения «Зенита», сообщает журналист Николо Скира. По информации источника, форвард не захотел переезжать в РПЛ и рассчитывает продолжить карьеру в топ-5 чемпионатов. Ранее стало известно, что петербуржцы предложили римлянам 20 миллионов евро за футболиста и были готовы платить Абрахаму 5 миллионов евро в год.

    29.06.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    3
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    4
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    8
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 1 : 1
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

