«Зенит» не интересуется Абрахамом

Как стало известно «СЭ», «Зенит» не проявляет конкретной заинтересованности в услугах форварда «Ромы» Тэмми Абрахама.

Римляне готовы расстаться с 27-летним нападающим, но информация о намерениях сине-бело-голубых приобрести его преувеличена — стараниями агентов футболиста.

Прошедший сезон англичанин провел на правах аренды в «Милане». На его счету 45 матчей, в которых он отметился 10 голами и 7 результативными передачами. Действующий контракт футболиста с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Абрахама в 15 миллионов евро.