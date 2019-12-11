Тренера «Крыльев» Корниленко дисквалифицировали на 6 матчей. Он толкнул судью в игре с «Уралом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 19-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Урал» (2:3).

— Болельщики обеих команд скандировали оскорбительные выражения, «Крылья» оштрафованы на 30 тысяч рублей, «Урал» — на 20 тысяч, — сказал Григорьянц. — Также, в этой встрече красную карточку получил тренер самарской команды Сергей Корниленко. За умышленный толчок официального лица матча, а именно члена судейской бригады, Корниленко дисквалифицирован на 6 матчей — 3 матча реально, 3 — условно. Также он оштрафован на 100 тысяч рублей. Испытательный срок — до конца сезона-2019/20. (Иван Торопцев)