Тренер «Железничара» высказался о возможном подписании Игнатьева

Главный тренер «Железничара» Ненад Михайлович прокомментировал новость о подписании контракта с российским форвардом Иваном Игнатьевым.

«Иван Игнатьев успешно прошел медосмотр и сегодня с ним будет подписан контракт. Завтра клуб официально объявит о том, что он с нами до конца сезона. Я слежу за чемпионатом России последние пять лет, а может, и больше, поэтому пригласить Игнатьева в «Железничар» — моя инициатива. Считаю, Иван был большим талантом, который не развил свой максимум. Иван именно тот игрок, который идеально вписывается в мою систему. Идея состоит в том, чтобы мы помогли Игнатьеву вернуться на свой топовый уровень, и в то же время он помог нам добиться успеха в наших целях», — приводит слова Михайловича Sport24.

Последний год Игнатьев провел в «Сочи». В нынешнем сезоне у него в РПЛ 12 матчей, 2 гола и 1 результативная передача. На данный момент футболист является свободным агентом.