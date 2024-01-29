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Сегодня, 16:36

Тренер «Железничара» высказался о возможном подписании Игнатьева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Железничара» Ненад Михайлович прокомментировал новость о подписании контракта с российским форвардом Иваном Игнатьевым.

«Иван Игнатьев успешно прошел медосмотр и сегодня с ним будет подписан контракт. Завтра клуб официально объявит о том, что он с нами до конца сезона. Я слежу за чемпионатом России последние пять лет, а может, и больше, поэтому пригласить Игнатьева в «Железничар» — моя инициатива. Считаю, Иван был большим талантом, который не развил свой максимум. Иван именно тот игрок, который идеально вписывается в мою систему. Идея состоит в том, чтобы мы помогли Игнатьеву вернуться на свой топовый уровень, и в то же время он помог нам добиться успеха в наших целях», — приводит слова Михайловича Sport24.

Последний год Игнатьев провел в «Сочи». В нынешнем сезоне у него в РПЛ 12 матчей, 2 гола и 1 результативная передача. На данный момент футболист является свободным агентом.

Источник: https://sport24.ru/football/news-616205-trener-zheleznichara-ignatyev-byl-bolshim-talantom-ideya-v-tom-chtoby-pomoch-yemu-vernutsya-na-topovyy-uroven
Иван Игнатьев
Футбол
ФК Железничар
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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