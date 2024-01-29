Алаев ликвидировал блоки на собраниях РПЛ. Инсайд рейтинга «СЭ»

Четвертый год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. Полная версия появится на нашем сайте в ближайшее время. Публикуем один из инсайдов, которые есть в рейтинге.

Важным успехом президента РПЛ Александра Алаева является отсутствие блоков при голосовании по разным вопросам на общих собраниях. Алаеву удается убеждать клубы и принимать решения без конфликтов при подавляющем большинстве голосов, чего не было до его прихода.

Внутри РПЛ также проходят большие изменения. Перед сезоном-2023/24 впервые за долгое время сформирован календарь без преференций в пользу какой-либо команды. Меняется система распределения призовых, имидж и позиционирование лиги.