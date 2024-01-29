Влут проходит лечение в Сербии и может выбыть до конца сезона

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о травме полузащитника команды Рая Влута.

«Травма серьезная. Во время перерыва повредил ахилл. Он приехал в расположение команды и опять оказался не готов. Сейчас поехал лечиться в Сербию, сам выбрал это место. Подробностей пока не знаем. Если не дай бог у него сейчас подтвердится серьезное повреждение, то он может выбыть до конца сезона. Сам ли он виноват в это травме? Это для нас страшно, а он, видимо, решил сам потренироваться в отпуске. Мы отпускали его домой специально пораньше, чтобы он побыстрее восстановился. До перерыва он у нас уже бегал, был почти готов. Мы надеялись, что на этом первом сборе он уже будет в состоянии. Но тут получил травму...» — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что голландский футболист прибыл на сбор команды в Дубай уже травмированным, он получил повреждение в ходе самостоятельной подготовки во время каникул.

Влут не выходил на поле с апреля 2023 года, после того как получил травму голеностопа. Его восстановление после операции заняло около полугода.

28-летний Влут выступает за «Урал» с лета 2022-го. Всего за команду из Екатеринбурга голландец провел 25 матчей, в которых отметился 7 голами.