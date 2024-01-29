Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:24

Влут проходит лечение в Сербии и может выбыть до конца сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о травме полузащитника команды Рая Влута.

«Травма серьезная. Во время перерыва повредил ахилл. Он приехал в расположение команды и опять оказался не готов. Сейчас поехал лечиться в Сербию, сам выбрал это место. Подробностей пока не знаем. Если не дай бог у него сейчас подтвердится серьезное повреждение, то он может выбыть до конца сезона. Сам ли он виноват в это травме? Это для нас страшно, а он, видимо, решил сам потренироваться в отпуске. Мы отпускали его домой специально пораньше, чтобы он побыстрее восстановился. До перерыва он у нас уже бегал, был почти готов. Мы надеялись, что на этом первом сборе он уже будет в состоянии. Но тут получил травму...» — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что голландский футболист прибыл на сбор команды в Дубай уже травмированным, он получил повреждение в ходе самостоятельной подготовки во время каникул.

Влут не выходил на поле с апреля 2023 года, после того как получил травму голеностопа. Его восстановление после операции заняло около полугода.

28-летний Влут выступает за «Урал» с лета 2022-го. Всего за команду из Екатеринбурга голландец провел 25 матчей, в которых отметился 7 голами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poluzashhitnik-urala-vlut-prohodit-lechenie-v-serbii-i-mozhet-vy-by-t-do-kontsa-sezona/
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Рай Влут
2
0
Читайте также
Медведева обвиняют в нечестной игре в финале Australian Open
Медведев установил антирекорд финалов «Большого шлема»
Певчих и еще трех участников ФБК заочно арестовали
Вспышка высокого класса произошла на Солнце 29 января
Четыре человека погибли в ДТП с автобусом детской команды по хоккею на Урале
Эксперт спрогнозировал «революционное» обновление iOS 18 Apple
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стало известно, как ПФК ЦСКА связан со «Сбером». Инсайд рейтинга «СЭ»

Тренер «Железничара» высказался о возможном подписании Игнатьева
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости