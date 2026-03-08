Семак о поражении от «Оренбурга»: «В простых ситуациях теряли мяч, нужно было на таком поле играть проще»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения в гостевом матче 20-го тура РПЛ от «Оренбурга» (1:2) подчеркнул, что счет игры мог быть другим.

«Я скажу, что мы сегодня в обороне сыграли плохо, — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака. — В атаке, конечно, могли и должны были забивать больше. Забили бы больше, наверное, не проиграли бы. А по игре в обороне сегодня сыграли очень неубедительно. И по пропущенным мячам, и по количеству тех подходов, которые были, — слишком пассивны. Предыдущие матчи с «Балтикой» и контрольные игры последние мы в обороне смотрелись очень хорошо. Сегодня сыграли плохо в обороне».

Также тренер ответил на вопрос, стало ли стечением обстоятельств, что «Оренбург» забил оба гола в ситуациях менее опасных, чем когда его команда не пропускала.

«С одной стороны, стечение обстоятельств. С другой стороны — все равно подходов было много у «Оренбурга». И в первом тайме были ошибки, которые мы допускали: в простых ситуациях теряли мяч, нужно было на таком поле играть немножко проще. Те передачи в центре, излишние касания приводили, к сожалению, к потере мяча. Как раз вот эти вот моменты с отскоками, с рикошетами. Где-то с давлением, количеством и, наверное, все-таки желанием «Оренбург» шел большими силами. Они старались подбирать мячи, атаковать, обострять, что и привело к тем пропущенным мячам нашим».

«Зенит» (42 очка) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max