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8 марта, 16:06

Семак о поражении от «Оренбурга»: «В простых ситуациях теряли мяч, нужно было на таком поле играть проще»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения в гостевом матче 20-го тура РПЛ от «Оренбурга» (1:2) подчеркнул, что счет игры мог быть другим.

&laquo;Зенит&raquo; не&nbsp;забил два пенальти и&nbsp;проиграл &laquo;Оренбургу&raquo; (1:2) в&nbsp;20-м туре РПЛ.Шок в Оренбурге: «Зенит» не забил два пенальти и сенсационно проиграл!

«Я скажу, что мы сегодня в обороне сыграли плохо, — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака. — В атаке, конечно, могли и должны были забивать больше. Забили бы больше, наверное, не проиграли бы. А по игре в обороне сегодня сыграли очень неубедительно. И по пропущенным мячам, и по количеству тех подходов, которые были, — слишком пассивны. Предыдущие матчи с «Балтикой» и контрольные игры последние мы в обороне смотрелись очень хорошо. Сегодня сыграли плохо в обороне».

Также тренер ответил на вопрос, стало ли стечением обстоятельств, что «Оренбург» забил оба гола в ситуациях менее опасных, чем когда его команда не пропускала.

«С одной стороны, стечение обстоятельств. С другой стороны — все равно подходов было много у «Оренбурга». И в первом тайме были ошибки, которые мы допускали: в простых ситуациях теряли мяч, нужно было на таком поле играть немножко проще. Те передачи в центре, излишние касания приводили, к сожалению, к потере мяча. Как раз вот эти вот моменты с отскоками, с рикошетами. Где-то с давлением, количеством и, наверное, все-таки желанием «Оренбург» шел большими силами. Они старались подбирать мячи, атаковать, обострять, что и привело к тем пропущенным мячам нашим».

«Зенит» (42 очка) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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Источник: ФК «Зенит»
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Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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