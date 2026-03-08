РПЛ объявила, что матч «Рубин» — «Краснодар» начнется в запланированное время

РПЛ в соцсетях объявила, что матч 20-го тура чемпионата России «Рубин» — «Краснодар» начнется в запланированное время — 17:00 мск.

Лига сообщила, что температура воздуха в Казани при контрольном замере за час до начала встречи показала -12°С, что соответствует регламентным нормам.

В субботу, 7 марта, появилась информация, что «Краснодар» якобы хотел перенести матч из-за морозов в Казани.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Рубин» — «Краснодар».

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