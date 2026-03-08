«Рубин» и «Краснодар» назвали составы на матч 20-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Краснодара» на матч 20-го тура чемпионата России. Начало игры — в 17:00 мск.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Мальдонадо, Вуячич, Арройо, Безруков, Рожков, Начо, Грипши, Ходжа, Сиве.

Запасные: Кеняйкин, Нигматуллин, Нижегородов, Грицаенко, Лобов, Кузяев, Апшацев, Иванов, Зотов, Кузнецов, Мукба, Моторни.

«Краснодар»: Агкацев, Гонсалес, Диего Коста, Тормена, Оласа, Дуглас Аугусто, Черников, Сперцян, Батчи, Са, Кордоба.

Запасные: Корякин, Карпенко, Жубал, Пальцев, Садчиков, Хмарин, Ленини, Буркин, Кривцов, Боселли, Гусейнов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Рубин» — «Краснодар».

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