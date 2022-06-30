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Сегодня, 11:25

Тренер «Зенита» рассказал доминировании команды в российском футболе

Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра в интервью «СЭ» прокомментировал разгром ЦСКА (3:0) в товарищеском турнире.

— Вы опять всех обыграли, опять доминируете.

— Мы работаем. Вчера «Зенит» показал хорошую по качеству игру и добился отличного результата.

— У вас нет ощущения, что вы настолько сильнее, что побеждать уже неинтересно?

— Такого ощущения нет. Мы прикладываем очень много усилий, проделываем много работы для таких результатов и будем продолжать это делать. Хотим дальше продолжать выигрывать.

«Зенит» до этого выиграл два матча в товарищеском турнире. Питерцы в серии пенальти победили «Нижний Новгород» и «Сочи». Команда Сергея Семака в общей сложности набрала 7 очков в 3 играх.

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 - : -
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