Тренер «Зенита» рассказал доминировании команды в российском футболе

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра в интервью «СЭ» прокомментировал разгром ЦСКА (3:0) в товарищеском турнире.

— Вы опять всех обыграли, опять доминируете.

— Мы работаем. Вчера «Зенит» показал хорошую по качеству игру и добился отличного результата.

— У вас нет ощущения, что вы настолько сильнее, что побеждать уже неинтересно?

— Такого ощущения нет. Мы прикладываем очень много усилий, проделываем много работы для таких результатов и будем продолжать это делать. Хотим дальше продолжать выигрывать.

«Зенит» до этого выиграл два матча в товарищеском турнире. Питерцы в серии пенальти победили «Нижний Новгород» и «Сочи». Команда Сергея Семака в общей сложности набрала 7 очков в 3 играх.