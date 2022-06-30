Кутепов подпишет контракт с «Торпедо» по схеме «1+1»

По информации «СЭ», бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов подпишет контракт с «Торпедо» в пятницу по схеме «1+1».

Контракт будет предусматривать опцию выкупа, если игрок захочет покинуть команду зимой.

28-летний Кутепов выступал за «Спартак» с июля 2012 года, в составе команды он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Защитник покинул красно-белых по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.

«Торпедо» заняло первое место в ФНЛ в прошлом сезоне, команда будет выступать в премьер-лиге в сезоне-2022/23.