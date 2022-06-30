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Сегодня, 11:09

Кутепов подпишет контракт с «Торпедо» по схеме «1+1»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Илья Кутепов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Илья Кутепов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов подпишет контракт с «Торпедо» в пятницу по схеме «1+1».

Контракт будет предусматривать опцию выкупа, если игрок захочет покинуть команду зимой.

28-летний Кутепов выступал за «Спартак» с июля 2012 года, в составе команды он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Защитник покинул красно-белых по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.

«Торпедо» заняло первое место в ФНЛ в прошлом сезоне, команда будет выступать в премьер-лиге в сезоне-2022/23.

Илья Кутепов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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