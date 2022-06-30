В «Зените» прокомментировали решение Альберто не возвращаться в команду
Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра в интервью «СЭ» поделился мнением по поводу ухода в аренду игрока команды Юри Алберто.
— Юри Алберто ушел, но «Зенит» пополнили два новых бразильца. Что вы думаете об этой сделке?
— Все произошло очень быстро. Посмотрим, что из этого получится. Юри остался в Бразилии, но мы получили двух игроков.
— Вы ожидали, что он может не вернуться после отпуска?
— Ожидали мы этого или нет — неважно. Это уже ничего не изменит. Он принял такое решение. Будем расчитывать на тех футболистов, которые есть у нас в обойме.
— Вы понимаете, почему он решил не возвращаться в «Зенит»?
— Не знаю, лучше спросить у него самого.
В ночь с 29 на 30 июня «Коринтианс» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Зенита» Юри Алберто.
21-летний нападающий присоединился к бразильскому клубу на правах аренды до середины 2023 года.
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4
|Краснодар
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|ЦСКА
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11
|Н. Новгород
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12
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13
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14
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15
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
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|15:00
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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