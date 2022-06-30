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Сегодня, 11:39

В «Зените» прокомментировали решение Альберто не возвращаться в команду

Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра в интервью «СЭ» поделился мнением по поводу ухода в аренду игрока команды Юри Алберто.

— Юри Алберто ушел, но «Зенит» пополнили два новых бразильца. Что вы думаете об этой сделке?

— Все произошло очень быстро. Посмотрим, что из этого получится. Юри остался в Бразилии, но мы получили двух игроков.

— Вы ожидали, что он может не вернуться после отпуска?

— Ожидали мы этого или нет — неважно. Это уже ничего не изменит. Он принял такое решение. Будем расчитывать на тех футболистов, которые есть у нас в обойме.

— Вы понимаете, почему он решил не возвращаться в «Зенит»?

— Не знаю, лучше спросить у него самого.

В ночь с 29 на 30 июня «Коринтианс» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Зенита» Юри Алберто.

21-летний нападающий присоединился к бразильскому клубу на правах аренды до середины 2023 года.

ФК Зенит
ФК Коринтианс
Юри Алберто
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