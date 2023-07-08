Семин — о Медине и Фернандесе: «Все работают за деньги»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможных трансферах полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак» и экс-защитника армейцев Марио Фернандеса в «Зенит».
— Можете ли вы назвать уход Марио в «Зенит» неправильным, учитывая то, что ЦСКА отпускал его по доброй воле?
— Странного здесь ничего нет. Мнение игрока во всех больших командах всегда учитывается.
— Вам не кажется, что Марио предал армейцев?
— Мне не кажется ничего. Медина в «Спартак»? Пусть переходит.
— Широков объяснил это тем, что иностранцы сюда не за эмблему приезжают играть.
— У игрока профессия — играть. Он играет там, где считает нужным. Все работают за деньги.
8 июля главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подтвердил переход Медины в «Спартак».
Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. Хавбек провел 45 матчей за московский клуб во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.
В четверг, 6 июля, Брейдо сообщал, что зимой ЦСКА расторг контракт с Фернандесом, но заключил с ним джентльменское соглашение, по которому футболист будет играть в России только за армейцев.
Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года, он трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок страны и один раз Кубок страны.
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|И
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|О
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
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|0-0
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5
|Ахмат
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|0-0
|0
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6
|Краснодар
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|0-0
|0
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7
|Оренбург
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|0-0
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8
|Локомотив
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|0-0
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
|0
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11
|Урал
|0
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|0
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -