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Сегодня, 19:03

Семин — о Медине и Фернандесе: «Все работают за деньги»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможных трансферах полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак» и экс-защитника армейцев Марио Фернандеса в «Зенит».

— Можете ли вы назвать уход Марио в «Зенит» неправильным, учитывая то, что ЦСКА отпускал его по доброй воле?

— Странного здесь ничего нет. Мнение игрока во всех больших командах всегда учитывается.

— Вам не кажется, что Марио предал армейцев?

— Мне не кажется ничего. Медина в «Спартак»? Пусть переходит.

— Широков объяснил это тем, что иностранцы сюда не за эмблему приезжают играть.

— У игрока профессия — играть. Он играет там, где считает нужным. Все работают за деньги.

8 июля главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подтвердил переход Медины в «Спартак».

Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. Хавбек провел 45 матчей за московский клуб во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

В четверг, 6 июля, Брейдо сообщал, что зимой ЦСКА расторг контракт с Фернандесом, но заключил с ним джентльменское соглашение, по которому футболист будет играть в России только за армейцев.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года, он трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок страны и один раз Кубок страны.

Марио Фернандес
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
Юрий Семин
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
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9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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