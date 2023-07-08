Защитник ЦСКА Лукин: «Думбия сохранил шикарную форму — техника никуда не пропала»
Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин отреагировал на разгромное поражение от «Динамо» (0:5) в первом матче за Братский кубок. За армейцев 10 минут на поле провел ивуарийский нападающий Сейду Думбия.
«Братский кубок — отличный шанс для молодых футболистов играть с такими легендами. Это поможет почувствовать их уровень, чтобы работать еще больше и стараться приблизиться к ним. Думбия сохранил шикарная форму. Техника никуда не пропала!» — цитирует Лукина Sport24.
Ответный матч за Братский кубок между ЦСКА и «Динамо» состоится на стадионе «ВТБ Арена» завтра, 9 июля. Начало — в 16.30 мск.
35-летний Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год. Он завершил игровую карьеру в прошлом году.
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|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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