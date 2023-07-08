Защитник ЦСКА Лукин: «Думбия сохранил шикарную форму — техника никуда не пропала»

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин отреагировал на разгромное поражение от «Динамо» (0:5) в первом матче за Братский кубок. За армейцев 10 минут на поле провел ивуарийский нападающий Сейду Думбия.

«Братский кубок — отличный шанс для молодых футболистов играть с такими легендами. Это поможет почувствовать их уровень, чтобы работать еще больше и стараться приблизиться к ним. Думбия сохранил шикарная форму. Техника никуда не пропала!» — цитирует Лукина Sport24.

Ответный матч за Братский кубок между ЦСКА и «Динамо» состоится на стадионе «ВТБ Арена» завтра, 9 июля. Начало — в 16.30 мск.