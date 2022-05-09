Выбери лучшего игрока 28-го тура РПЛ

Именно ты решаешь, кто стал лучшим.

Зиньковский: Внес большой вклад в разгром «Динамо», забил гол и отдал две голевые передачи;

Мозес: гол+пас Виктора помогли «Спартаку» одержать важную победу в Екатеринбурге;

Сергеев: снова забил за «Зенит». Гол Ивана оказался единственным в матче с «Химками»;

Уткин: Даниил начал голевую атаку, которая принесла «Ахмату» победу в Нижнем Новгороде;

Родригау: уверенная игра бразильского защитника помогла «Сочи» всухую победить ЦСКА;

Никитин: лидер обороны «Уфы» помог команде не пропустить в матче с «Ростовом»;

Кангва: вернулся после дисквалификации и сразу же забил гол;

Карпукас: 19-летний полузащитник провел всего пятый матч в РПЛ, но отлично сыграл против «Рубина».