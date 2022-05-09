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Сегодня, 13:00

Выбери лучшего игрока 28-го тура РПЛ

Читать «СЭ» в
Именно ты решаешь, кто стал лучшим.

Зиньковский: Внес большой вклад в разгром «Динамо», забил гол и отдал две голевые передачи;

Мозес: гол+пас Виктора помогли «Спартаку» одержать важную победу в Екатеринбурге;

Сергеев: снова забил за «Зенит». Гол Ивана оказался единственным в матче с «Химками»;

Уткин: Даниил начал голевую атаку, которая принесла «Ахмату» победу в Нижнем Новгороде;

Родригау: уверенная игра бразильского защитника помогла «Сочи» всухую победить ЦСКА;

Никитин: лидер обороны «Уфы» помог команде не пропустить в матче с «Ростовом»;

Кангва: вернулся после дисквалификации и сразу же забил гол;

Карпукас: 19-летний полузащитник провел всего пятый матч в РПЛ, но отлично сыграл против «Рубина».

Антон Зиньковский
Виктор Мозес
Даниил Уткин
Иван Сергеев
РПЛ
Игорь Никитин
Кингс Кангва
0
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Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Зенит» — «Химки», ЦСКА — «Сочи» и другие матчи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
Результаты / календарь
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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