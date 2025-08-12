Футбол
12 августа, 11:20

Агент Батракова назвал вбросом информацию о переговорах между «Локомотивом» и «Марселем»

Артем Бухаев
Корреспондент
Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о переговорах московского клуба с «Марселем» по трансферу игрока.

«Думаю, это очередной вброс. С руководством «Локомотива» у нас рабочие отношения, в рамках которых мы всегда делимся информацией. Уверен, если бы такой звонок был — мне бы обязательно сказали о наличии предложения. Не стал звонить ни генеральному, ни спортивному — уверен, что мы честны перед друг другом. Контракт на этот сезон защищен, но если гипотетически предположить, что будет интересное предложение, которое устроит обе стороны, то все возможно — но вопрос договоренностей», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Алексей Батраков.Батраков хочет в Европу, ЦСКА договаривается с тремя защитниками, «Ман Сити» ждет Доннарумму

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что «Марсель» предлагал 15 миллионов евро за переход игрока. Однако «Локомотив» отказал, московский клуб готов вести переговоры начиная с суммы в 20 миллионов.

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек забил 7 голов в 5 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Контракт 20-летнего футболиста с московским клубом действует до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Гена Самарцев

    Да..эх, был талант..

    12.08.2025

  • adamantane'

    Причём из того же клуба... Вернее, не так: в "Марчель" переходил из "Спартака", но позже перезагрузил карьеру в "Локомотие" и во многом поспособствовал второму чемпионству.

    12.08.2025

  • ВладНик_22

    Смешнло чиать подобные загагулины. Где Марсель и где названный???:joy::joy::joy:

    12.08.2025

  • Maxim Rachkov

    Не отдавать в этом сезоне. Тем более Марселю))

    12.08.2025

  • Патриот Великой России

    Сычев уже пытался !

    12.08.2025

  • NapoliFC

    Да ладно, он только в Барселону, куда там Ямалю до Батракова. А если серьезно, он до Сычева еще не дорос, сыграл 1 сезон нормально... Барселона, Бенфика, Марсель:)))) Завтра по ноге дадут и можно будет забыть, таких футболистов за последние 10 лет несколько десятков было... Подождите хотя бы до конца этого сезона.

    12.08.2025

  • adamantane'

    Ну, тут, конечно, будет обидно, если феерящий полузащитник уйдёт уже в этом сезоне. В то же время, по поводу Сперцяна считю так: даже если уедет хоть завтра, болельщикам "Краснодара" ни в коем случае не стоит его освистывать, а надо сказать капитану громадное "Спасибо" за титул.

    12.08.2025

  • Князь Болтконский

    Я бы не переходил в Марсель.Туда скоро Забарный в аренду отправится.

    12.08.2025

  • Гена Самарцев

    Сычёв в этом возрасте в Марсель перешел..отчасти поломал карьеру

    12.08.2025

  • chimega

    "Думаю, что это вброс." Агент на этот счёт должен знать, а не думать. Видимо это попытка что-либо скрыть.

    12.08.2025

  • Артем

    В контракте( а это упоминалось обеими сторонами) укзано что Батраков год отыграет в Локомотиве... И только дальше возможна опция выкупа... Новость ни о чём....

    12.08.2025

  • Олег

    Да вполне себе. Головина еще когда за 30-ку продали. Батраков по уровню явно не хуже (а по мне так лучше). А цены на игроков с тех пор выросли чуть ли не в геометрической прогрессии.

    12.08.2025

  • Garryman

    Ежедневник агента: Понедельник: опровергнуть информацию о переговорах с Марселем. Вторник: опровергнуть информацию о переговорах с Монако. Среда: .....

    12.08.2025

  • Garryman

    Геркус же сказал: 50! И ни еврокопейкой меньше!

    12.08.2025

  • Олег

    Чет 20 млн по нынешним безумным временам - мало.

    12.08.2025

  • Павел Леонидович

    ну да - сам и вбросил)

    12.08.2025

  • Konstantin

    Значит идут переговоры, раз агент опровергает. Кузьмичев хочет куш комиссионный урвать. Сидя на жопе на входящих звонках, сам же не суетится, никуда не звонит. В чем его работа, кто объяснит?

    12.08.2025

  • Степочкин

    "Есть такая работа - хрень писать!"(с) :relaxed:?

    12.08.2025

