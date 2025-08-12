Агент Батракова назвал вбросом информацию о переговорах между «Локомотивом» и «Марселем»

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о переговорах московского клуба с «Марселем» по трансферу игрока.

«Думаю, это очередной вброс. С руководством «Локомотива» у нас рабочие отношения, в рамках которых мы всегда делимся информацией. Уверен, если бы такой звонок был — мне бы обязательно сказали о наличии предложения. Не стал звонить ни генеральному, ни спортивному — уверен, что мы честны перед друг другом. Контракт на этот сезон защищен, но если гипотетически предположить, что будет интересное предложение, которое устроит обе стороны, то все возможно — но вопрос договоренностей», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что «Марсель» предлагал 15 миллионов евро за переход игрока. Однако «Локомотив» отказал, московский клуб готов вести переговоры начиная с суммы в 20 миллионов.

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек забил 7 голов в 5 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Контракт 20-летнего футболиста с московским клубом действует до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.