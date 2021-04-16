Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Тренер «Уфы» рассказал о подготовке команды к матчу против «Спартака»

19:53
Теги:

Тренер «Уфы» Александр Нагорный рассказал о подготовке команды к матчу 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

«Никакой эйфории после матча с «Ахматом» у нас не было. Это один небольшой шаг к выполнению задачи. Уже после матча мы вернулись к анализу, потому что у нас минимум времени и много дел.

На что планируем сделать акцент в игре против москвичей, у которых не сыграют Айртон, Джикия, Соболев? Секреты секретами, конечно, это все учитывается. Учитываем состояние команды, пытаемся детализировать командную, индивидуальную и групповую работу. Наша задача подвести футболистов в оптимальной физической форме, ментально. На это и ставим акцент, большего сказать не могу", — цитирует Нагорного официальный сайт клуба.

Матч «Спартак» — «Уфа» пройдет 18 апреля в Москве и начнется в 19:00 мск.

«Спартак» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» (17) располагается на 15-й строчке.

Дополнительная информация:

http://fcufa.pro/news-new/aleksandr-nagornyj-v-ufe-podobrany-dobrotnye-futbolisty-i-s-nimi-mozhno-tvorit-istoriyu

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры