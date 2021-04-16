Тренер «Уфы» рассказал о подготовке команды к матчу против «Спартака»
Тренер «Уфы» Александр Нагорный рассказал о подготовке команды к матчу 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
«Никакой эйфории после матча с «Ахматом» у нас не было. Это один небольшой шаг к выполнению задачи. Уже после матча мы вернулись к анализу, потому что у нас минимум времени и много дел.
На что планируем сделать акцент в игре против москвичей, у которых не сыграют Айртон, Джикия, Соболев? Секреты секретами, конечно, это все учитывается. Учитываем состояние команды, пытаемся детализировать командную, индивидуальную и групповую работу. Наша задача подвести футболистов в оптимальной физической форме, ментально. На это и ставим акцент, большего сказать не могу", — цитирует Нагорного официальный сайт клуба.
Матч «Спартак» — «Уфа» пройдет 18 апреля в Москве и начнется в 19:00 мск.
«Спартак» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» (17) располагается на 15-й строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
http://fcufa.pro/news-new/aleksandr-nagornyj-v-ufe-podobrany-dobrotnye-futbolisty-i-s-nimi-mozhno-tvorit-istoriyu
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