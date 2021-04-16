Тренер «Уфы» рассказал о подготовке команды к матчу против «Спартака»

Тренер «Уфы» Александр Нагорный рассказал о подготовке команды к матчу 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

«Никакой эйфории после матча с «Ахматом» у нас не было. Это один небольшой шаг к выполнению задачи. Уже после матча мы вернулись к анализу, потому что у нас минимум времени и много дел.

На что планируем сделать акцент в игре против москвичей, у которых не сыграют Айртон, Джикия, Соболев? Секреты секретами, конечно, это все учитывается. Учитываем состояние команды, пытаемся детализировать командную, индивидуальную и групповую работу. Наша задача подвести футболистов в оптимальной физической форме, ментально. На это и ставим акцент, большего сказать не могу", — цитирует Нагорного официальный сайт клуба.

Матч «Спартак» — «Уфа» пройдет 18 апреля в Москве и начнется в 19:00 мск.

«Спартак» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» (17) располагается на 15-й строчке.