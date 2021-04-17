Жена Карпина рассказала, где мог бы тренировать ее муж в будущем
Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в своем Instagram рассказала, где мог бы тренировать ее муж в будущем.
— Он не хочет тренировать никого (смеется). Он не рассуждает, кого еще тренировать кроме «Ростова». Единственное, он хотел бы поехать тренировать в англоязычную страну, чтобы выучить язык, плюс ради детей. Они бы тоже выучили, — сказала Дарья Карпина в прямом эфире Instagram.
Валерий Карпин возглавляет «Ростов» с 2018 года. Донской клуб, набрав 37 очков в 25 матчах, располагается на девятой строчке в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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