Жена Карпина рассказала, где мог бы тренировать ее муж в будущем

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в своем Instagram рассказала, где мог бы тренировать ее муж в будущем.

— Он не хочет тренировать никого (смеется). Он не рассуждает, кого еще тренировать кроме «Ростова». Единственное, он хотел бы поехать тренировать в англоязычную страну, чтобы выучить язык, плюс ради детей. Они бы тоже выучили, — сказала Дарья Карпина в прямом эфире Instagram.

Валерий Карпин возглавляет «Ростов» с 2018 года. Донской клуб, набрав 37 очков в 25 матчах, располагается на девятой строчке в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.