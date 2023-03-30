Ветеран ЦСКА объяснил, почему Дивеев не сможет заиграть в Европе

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал новость о возможном переходе Игоря Дивеева в «Наполи».

«Это очередная утка агентов, которые повышают цену. Дивеев не такого уровня игрок, чтобы играть в Европе. У него недавно была травма. Он еще не окреп и не закрепился в основном составе. У него нет скоростных и взрывных качеств, нет стартовой и дистанционной скорости. Все очень проблематично. Он не сможет играть в Европе, пока он не окреп, не повзрослел. Это все глупости», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Дивеев выступает за армейцев с лета 2019 года. Действующее соглашение рассчитано до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 6 миллионов евро.