Станкович — об игровой схеме в матче с «Акроном»: «Первые 15 минут были хорошими, потом началась неразбериха»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал ничью с «Акроном» (1:1) в 3-м туре РПЛ.

— Вы выставили схему с ромбом в центре, но фланги не работали так, как должны были. Согласны с этим?

— Речь, прежде всего, шла о двух форвардах, которых мы выпустили в стартовом составе. А дальше решало качество наших футболистов, которое у них есть. Считаю, у нас игроки высокого уровня, и они должны быть на поле. Первые 15 минут были хорошими, потом началась определенная неразбериха. В любом случае, эта схема есть в нашем распоряжении, мы будем ее использовать — увидим, где и когда.

«Спартак» набрал 4 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Спартак» встретится в гостях с «Локомотивом».

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