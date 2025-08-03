Мостовой о матче «Зенит» — ЦСКА: «При всем уважении к армейцам, думаю, что победят хозяева»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился с «СЭ» ожиданиями от матча «Зенита» и ЦСКА в 3-м туре РПЛ. По мнению экс-полузащитника, сине-бело-голубые являются фаворитами игры с армейцами.

«Будет принципиальная игра. Совсем недавно армейцы выбили «Зенит» из Кубка [в апреле в финале пути РПЛ], да еще и с каким коленкором. В итоге ЦСКА еще и Кубок взял. У питерцев домашняя игра плюс к этому упущенная победа над «Рубином» в предыдущем туре. Это встреча с прямым конкурентом, опять же принципиальная. При всем уважении к ЦСКА, но думаю, что победит «Зенит» со счетом 2:1», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч «Зенит» — ЦСКА в воскресенье, 3 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге начнется в 18.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры сине-бело-голубых и армнецев.