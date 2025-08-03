Тедеев о ничьей со «Спартаком»: «Приходится принимать результат с сожалением»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в 3-м туре РПЛ.

«Хочется признать, что ничью приходится принимать с сожалением. В первом тайме у нас был хороший момент у Болдырева. К сожалению, молодость и неопытность сыграла роль. Но он большой молодец. Он растет как мужчина и футболист. И Пестряков, и он сделали все, что от них зависит. Мы хорошо прессинговали, много накрывали. Во втором тайме, когда нас стало больше, мы почему-то стали хуже в прессинге. Наверное, это связано с психоэмоциональным состоянием, потому что физически я не заметил, чтобы мы проигрывали. Даже несмотря на то, что выбранный день и час для игры вообще — некий абсурд. Надо жалеть футболистов. Но сложно комментировать, почему выбирают такое время. Тем не менее, футболисты выглядели свежо. Не хватило возможности усилить игру заменами, но мы ждем игроков и думаем, нам будет легче немного позднее. Но сегодня ребята бились не только за себя, но из своих близких. Закономерно мы не должны были сегодня проигрывать этот матч. И слава Господу, что так и случилось», — сказал Тедеев на пресс-конференции.

«Акрон» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 5 очками, «Спартак» идет на десятой строчке с 4 очками.

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