Тренер «Спартака» пообещал, что все сборники команды будут готовы к старту сезона

Тренер московского «Спартака» по физподготовке Владимир Чепзанович пообещал, что все спартаковцы, принимавшие участие в Евро-2020, будут готовы к старту нового сезона.

В данный момент на чемпионате Европы продолжает выступление лишь чех Алекс Крал. Георгий Джикия, Роман Зобнин, Александр Соболев, Квинси Промес и Джордан Ларссон со своими командами прекратили участие в турнире.

«В первую очередь, важно, чтобы после Евро ребята отдохнули и психологически, и физически. Повторюсь, есть четкий план, как нужно подводить ребят к началу сезона. Проведем тесты, как они готовы, в каком состоянии их мышцы. Но они будут готовы к первому матчу сезона — сто процентов», — сказал Чепзанович.

По словам сербского специалиста, с приходом на пост главного тренера Руя Витории система подготовки не поменялась, несмотря на то, что большинство тренировок и на тарасовском, и на австрийском сборе проходят с мячом: «Иногда нагрузку можно дать и с мячом — не обязательно просто бегать. Система, повторюсь, осталась той же, что и и была. Но сейчас делаем скидку на жару, учитываем, что до начала сезона 6 недель, а не 7-8, как было зимой, держим в уме турнир, что пройдет в Москве. Подготовка идет по-другому».

Первый матч РПЛ сезона-2021/22 спартаковцы проведут 24 июля против «Рубина» в Казани.