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Тренер «Спартака» пообещал, что все сборники команды будут готовы к старту сезона

15:28
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Тренер московского «Спартака» по физподготовке Владимир Чепзанович пообещал, что все спартаковцы, принимавшие участие в Евро-2020, будут готовы к старту нового сезона.

29&nbsp;июня. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Нефтчи&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Михаил Игнатов&nbsp;&mdash; автор единственного гола красно-белых.Эксперименты Витории. «Спартак» проиграл первый матч под руководством португальца

В данный момент на чемпионате Европы продолжает выступление лишь чех Алекс Крал. Георгий Джикия, Роман Зобнин, Александр Соболев, Квинси Промес и Джордан Ларссон со своими командами прекратили участие в турнире.

«В первую очередь, важно, чтобы после Евро ребята отдохнули и психологически, и физически. Повторюсь, есть четкий план, как нужно подводить ребят к началу сезона. Проведем тесты, как они готовы, в каком состоянии их мышцы. Но они будут готовы к первому матчу сезона — сто процентов», — сказал Чепзанович.

По словам сербского специалиста, с приходом на пост главного тренера Руя Витории система подготовки не поменялась, несмотря на то, что большинство тренировок и на тарасовском, и на австрийском сборе проходят с мячом: «Иногда нагрузку можно дать и с мячом — не обязательно просто бегать. Система, повторюсь, осталась той же, что и и была. Но сейчас делаем скидку на жару, учитываем, что до начала сезона 6 недель, а не 7-8, как было зимой, держим в уме турнир, что пройдет в Москве. Подготовка идет по-другому».

Первый матч РПЛ сезона-2021/22 спартаковцы проведут 24 июля против «Рубина» в Казани.

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Артем Калинин все материалы автора

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