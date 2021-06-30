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Баринов — о предложении ужесточить лимит: «Они не знают, что делать с футболом»

15:50
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Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» предложение ужесточить лимит на легионеров, которое было озвучено на заседании техкома РФС.

«У меня ощущение, что они не знают, что делать с футболом. А вот что делать с лимитом: ужесточить, смягчить — это дело возможное. У них есть на это силы. А сделать футбол наш хорошим — нет. Вот они и занимаются не тем, чем нужно. Надо ужесточить давление общественное на наш футбол. Надо что-то сделать, чтобы был детский футбол повсеместно. А что даст лимит? Думаю, у них денег нет просто на иностранцев. Деньги потрачены — толку нет. «Давайте жить по средствам» это называется. Надо сводить концы с концами, и это предложение поэтому снова звучит», — сказал Баринов «СЭ».

Сегодня, 30 июня, состоялось заседание РФС, на котором главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступил с докладом об итогам выступления команды на Евро-2020. После заседания о возможности ужесточения лимита рассказал «РБ Спорт» председатель комитета Никита Симонян.

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