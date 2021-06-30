Довбня: «В «Арсенале» отличная атмосфера, где новички быстро адаптируются»

Защитник «Арсенала» Александр Довбня рассказал о новичках тульского клуба.

«Не самый легкий календарь на старте сезона? Да, бодрое начало. «Локомотив», «Рубин», «Крылья», потом «Краснодар» и «Спартак». По силе их можно сравнить с нашими оппонентами на сборах. Вот как раз игры со «Спартой» и «Викторией» из Чехии будут показательными.

Успели ли новички влиться в коллектив? Конечно. Я считаю, что в «Арсенале» отличная атмосфера, где новички быстро адаптируются. Могу на личном примере сказать, что мне потребовалось пару дней, чтобы освоиться. Тут все друг друга поддерживают и стараются помочь, каждый понимает, что делаем одно дело.

Как к отношусь к появлению в команде молодых ребят? У нас есть баланс между молодыми и опытными игроками. В «Арсенале» опытные ребята хорошо относятся к молодым и стараются им помогать, причем делают это без грубого «пихания». Такая атмосфера во многом и позволяет молодым прогрессировать в «Арсенале», — цитирует Довбню официальный сайт клуба.

Первый официальный матч в сезоне-2021/22 «Арсенал» проведет 24 июля на выезде против «Локомотива».