РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Тренер «Спартака» объяснил, чем ему нравится ВАР

23:03
Теги:

Помощник главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель после победы над «Ахматом» (2:0) в 2-м туре Тинькофф чемпионата России заявил, что ВАР делает футбол лучше.

— ВАР делает футбол лучше и честнее, но иногда происходят странные ситуации, ты не можешь быть до конца уверен, что гол будет засчитан. Это случилось и сегодня. Когда ты ждешь проверки ВАР, чтобы отпраздновать гол — это немного странно, — отметил Хинкель. (Севастиан Терлецкий)

Спартак — Ахмат

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 25653
Все опросы
Как вы оцените судейство в РПЛ летом-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир