Тренер «Спартака» объяснил, чем ему нравится ВАР

Помощник главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель после победы над «Ахматом» (2:0) в 2-м туре Тинькофф чемпионата России заявил, что ВАР делает футбол лучше.

— ВАР делает футбол лучше и честнее, но иногда происходят странные ситуации, ты не можешь быть до конца уверен, что гол будет засчитан. Это случилось и сегодня. Когда ты ждешь проверки ВАР, чтобы отпраздновать гол — это немного странно, — отметил Хинкель. (Севастиан Терлецкий)