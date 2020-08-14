Тренер «Спартака» объяснил, чем ему нравится ВАР
23:03
Помощник главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель после победы над «Ахматом» (2:0) в 2-м туре Тинькофф чемпионата России заявил, что ВАР делает футбол лучше.
— ВАР делает футбол лучше и честнее, но иногда происходят странные ситуации, ты не можешь быть до конца уверен, что гол будет засчитан. Это случилось и сегодня. Когда ты ждешь проверки ВАР, чтобы отпраздновать гол — это немного странно, — отметил Хинкель. (Севастиан Терлецкий)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
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