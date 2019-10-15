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Тренер «Спартака» Хинкель решился на переезд в Москву после общения с Кураньи

17:18
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Андреас Хинкель, помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, рассказал, как принял предложение московской команды.

— Я очень хотел снова поработать с Тедеско, мы идеально подходим друг другу в тактическом и психологическом плане, — заявил Хинкель в интервью Bild. — Для меня «Спартак» — огромный вызов.

Мне предстоит работать в самом популярном клубе России, у которого по всей стране более 25 миллионов фанатов. Перед тем, как переехать сюда, я посоветовался с Кевином Кураньи, который остался от Москвы в восторге. После общения с ним я твердо решил ехать сюда.

В сезоне-2014/15 Хинкель работал помощником Тедеско в молодежной команде «Штутгарта».

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Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: у красно-белых — новый тренер




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