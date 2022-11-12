Кафанов: «Конечно, Карпин готовил команду. И коррективы вносил по ходу матча»

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов оценил игру команды в матче 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

— Кто сегодня принимал решения на поле? За счет чего удалось победить?

— Конечно, Валерий Георгиевич готовил команду. И коррективы вносил по ходу матча. Игры были разными у нас. Были случаи, когда играли похуже, чем сегодня, но побеждали. А сегодня понравилась наша игра, плюс заработали три очка. Есть удовлетворение и от игры, и от счета.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пропускал матч из-за дисквалификации.

«Ростов» одержал третью победу подряд и с 35 очками занимает второе место в таблице РПЛ. Выигравшие предыдущие два матча самарцы с 20 очками идут на 11-й строчке.