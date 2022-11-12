Терзичем в прошлом сезоне интересовались «Сочи» и «Ахмат»

«Сочи» и «Ахмат» в прошлом сезоне проявляли интерес к полузащитнику «Партизана» Николе Терзичу. Об этом сообщает Sport24.

«Четыре месяца назад интерес к Терзичу проявлял «Ахмат», однако до тренерского штаба Талалаева дошла неверная информация о многопрофильности футболиста. Терзич мог играть только на позиции правого вингера, поэтому сделка сорвалась.

В прошлом сезоне к игроку проявлял интерес «Сочи». Российская команда играла в квалификации Лиги конференций с «Партизаном», и игрок сильно впечатлил тренерский штаб. Сербского вингера в «Сочи» хотел видеть лично Владимир Федотов", — приводит Sport24 слова источника, близкого к ситуации.

Сегодня, 12 ноября, появилась информация о том, что Терзичем интересуется ЦСКА.

22-летний серб присоединился к «Партизану» в феврале 2021 года. Он провел за клуб 48 матчей, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.