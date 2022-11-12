Агент Маркова подтвердил информацию о том, что футболист тренируется с «Ростовом»

Андрей Талаев, агент форварда Евгения Маркова, подтвердил информацию о том, что футболист тренируется вместе с «Ростовом».

«Да, информация верна. Евгений на данный момент поддерживает форму в «Ростове». Спасибо клубу, что пошли нам навстречу. Уже на зимние сборы Марков отправится с новой командой. Это клуб РПЛ, вторая восьмерка», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Марков является воспитанником «Зенита». Он выступал за «Енисей», «Тосно», «Динамо», «Рубин» и «Краснодар». Последним его клубом был «Арсенал» (Тула).