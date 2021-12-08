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Тренер «Ростова» Кафанов — о смерти Гамулы: «Это шок! Мы знакомы с 16 лет»

10:14
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Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о смерти экс-тренера ростовчан Игоря Гамулы.

«Я буквально минуту назад узнал от Миши Осинова. Пока и сам не знаю никаких подробностей. Это шокирующая новость для меня, я же знал Игоря Васильевича с 16 лет, играли друг против друга. Он выступал за юношескую сборную Украины, а я за Туркмению, там и познакомились. Он капитаном был. И работали с ним вместе потом. Мы ровесники, конечно, это шок для меня. В последнее время мы с ним редко пересекались — то на стадионе, то в городе. Про здоровье ничего не говорил», — сказал Кафанов «СЭ».

О смерти 61-летнего специалиста объявила пресс-служба ФК «Ростов».

«Вспоминаю молодость — елки-палки, какой же я был дурак!» Памяти Игоря Гамулы

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Сергей Федоров все материалы автора

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