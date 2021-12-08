Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об уходе из жизни экс-игрока и тренера «Ростова» Игоря Гамулы.

«Кошмар. Только пять минут назад позвонил Тимур Гурцкая, сказал: «Твой товарищ умер». Бедный Игорь. Человек-душа. Очень расстроен, ужас. Столько лет вместе были. Даже в армию призывались вместе: Я, Заваров, Гамула. С восемнадцати лет вместе. Совсем рано ушел Игорь, он 1960-го года рождения, мы с Заваровым 1961-го. Наши соболезнования, великолепный футболист, тренер, специалист и человек ушел», — сказал Шикунов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

О смерти Игоря Гамулы сообщила пресс-служба «Ростова». Гамула работал тренером в системе «Ростова» с 2011 года. С 2017-го года на протяжении двух лет работал как селекционер клуба.