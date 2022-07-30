В «Химках» заявили, что готовы отпустить Дениса Глушакова в «Спартак»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» заявил, что подмосковный клуб будет готов отпустить полузащитника Дениса Глушакова, если поступит предложение от «Спартака».

«Если поступит предложение от «Спартака» — отпустим. Но я думаю, что Денис вряд ли согласиться на это предложение. Я думаю, он счастлив в клубе, в команде. Отличный коллектив с хорошим тренером. Конечно, если «Спартак» выйдет с предложением — мы отпустим Дениса», — сказал Терюшков «СЭ».

Напомним, что Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Контракт полузащитника с «Химками» рассчитан до 30 июня 2024 года.