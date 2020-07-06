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Тренер-реабилитолог Сидельникова вошла в тренерский штаб «Локомотива»

6 июля 2020, 23:01
Екатерина Сидельникова. Фото ФК «Локомотив»
Екатерина Сидельникова. Фото ФК «Локомотив»
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Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что тренер-реабилитолог Екатерина Сидельникова вошла в тренерский штаб команды. Специалистка работает в системе клуба на протяжении 13 лет.

Ранее Сидельникова работала с академией, дублирующим составом и женской командой «Локомотива».

«Локомотив» с 49 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 26 туров.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22364

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