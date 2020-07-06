Тренер-реабилитолог Сидельникова вошла в тренерский штаб «Локомотива»

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что тренер-реабилитолог Екатерина Сидельникова вошла в тренерский штаб команды. Специалистка работает в системе клуба на протяжении 13 лет.

Ранее Сидельникова работала с академией, дублирующим составом и женской командой «Локомотива».

«Локомотив» с 49 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 26 туров.