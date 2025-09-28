Тренер «Пари НН» Шпилевский: «Мы никогда не будем приезжать сюда и закрываться»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 10-го тура РПЛ (0:3).

— Поздравляю «Спартак» с победой. Структурно, то, что хотели, мы показали. По мере возможностей ребята выполняли установку. Но пропустили нелепые голы. То, что по сто раз на тренировках обсуждаем... Постоянно такие голы в наши ворота. То пенальти, то угловые еще — ничего системного. К ребятам претензий нет. Мы никогда не будем приезжать сюда и закрываться, играть от обороны, надеясь на случайность и гол. Такого от нас не увидите. Мы и при счете 0:3 сегодня старались идти вперед.

— Чем вы недовольны еще помимо того, о чем уже сказали?

— Сейчас опять будут писать, что я критикую игроков. Я больше злюсь от пассивности в эпизодах и пропущенным голам. Так играть не надо. Потом ребята ментально просаживаются, расстройство тоже приводит к ошибкам. Надо стараться набирать очки. Еще не все мои пожелания по усилению состава были выполнены. Мы сядем и обсудим это с руководством и спортивным блоком.

«Пари НН» с шестью очками занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 18 очками — на пятой строчке.

В следующем туре «Пари НН» на выезде сыграет с «Сочи». Матч пройдет 5 октября.