28 сентября, 21:56

Тренер «Пари НН» Шпилевский: «Мы никогда не будем приезжать сюда и закрываться»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Алексей Шпилевский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 10-го тура РПЛ (0:3).

— Поздравляю «Спартак» с победой. Структурно, то, что хотели, мы показали. По мере возможностей ребята выполняли установку. Но пропустили нелепые голы. То, что по сто раз на тренировках обсуждаем... Постоянно такие голы в наши ворота. То пенальти, то угловые еще — ничего системного. К ребятам претензий нет. Мы никогда не будем приезжать сюда и закрываться, играть от обороны, надеясь на случайность и гол. Такого от нас не увидите. Мы и при счете 0:3 сегодня старались идти вперед.

— Чем вы недовольны еще помимо того, о чем уже сказали?

— Сейчас опять будут писать, что я критикую игроков. Я больше злюсь от пассивности в эпизодах и пропущенным голам. Так играть не надо. Потом ребята ментально просаживаются, расстройство тоже приводит к ошибкам. Надо стараться набирать очки. Еще не все мои пожелания по усилению состава были выполнены. Мы сядем и обсудим это с руководством и спортивным блоком.

&laquo;Спартак&raquo; обыграл &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; (3:0) в&nbsp;матче 10-го тура РПЛ 28&nbsp;сентября.«Спартак» не оставил шансов «Пари НН» и уверенно подходит к дерби с ЦСКА. Жедсон — в огне

«Пари НН» с шестью очками занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 18 очками — на пятой строчке.

В следующем туре «Пари НН» на выезде сыграет с «Сочи». Матч пройдет 5 октября.

«Спартак» обыграл «Пари НН» (3:0) в матче 10-го тура РПЛ 28 сентября.«Спартак» не оставил шансов «Пари НН» и уверенно подходит к дерби с ЦСКА. Жедсон — в огне

«Я за легионеров! Халк, Промес, Данни, Вендел — украшение РПЛ». Романцев — о лимите, Черчесове и чемпионской гонке
ВАР стал чаще вмешиваться в действия арбитров
«Акинфеев бьет в лицо игрока — за что желтая Андраде?» Талалаев опять дал огня — никак не успокоится после ЦСКА
«Акрон» обратился в ЭСК по неудалению нападающего «Ахмата» Садулаева
Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в ЭСК по решению арбитра в матче «Крылья Советов» — «Динамо»
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
  • Adminni

    невменько... надо играть от печки, т.е. от набора футболистов. Я понимаю если бы его состав позволял играть в атакующий футбол, но смысл придерживаться тактики "шашки наголо" если он у тебя наислабейший в лиге? Совсем куку? У НН единственные шансы добыывать хоть какие-то очки - это закрытый оборонительный футбол, с редкими контратаками, какой к чертям атакующий?

    29.09.2025

  • NIK7478

    Выглядит идиотом.

    29.09.2025

  • Артемон Доберманов

    Бросай ружье(ставь оборону).и всплывай.

    29.09.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Пора ему писать три письма...

    29.09.2025

  • AnTaras

    ФНЛ ждёт атакующую команду:grinning:

    28.09.2025

  • Врн36

    Кому он что то доказывает? У нас хоть и не самый сильный чемпионат, но и это ни Кипр, где можно постоянно играть в открытый футбол

    28.09.2025

  • Саша

    Шпилевский хочет играть в атаку не с тем набором футболистов. Готовится к ФНЛ.

    28.09.2025

  • zg

    Красавчик!Удачи!Всегда приезжавйте так!

    28.09.2025

  • gan75

    Долбанутый клоун. Игры не было вообще. Оборона решето натуральное.

    28.09.2025

    • Губернатор Нижегородской области Никитин: «Верим в Шпилевского»

    Тренер «Спартака» Сакич — о победе над «Пари НН»: «С таким отношением достигаются большие результаты»
