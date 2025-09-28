Тренер «Спартака» Сакич — о победе над «Пари НН»: «С таким отношением достигаются большие результаты»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич подвел итоги матча против «Пари НН» (3:0) в 10-м туре РПЛ

— Благодарю ребят за отличную игру и красивую победу, — начал Сакич. — Надеюсь, мы продолжим в том же духе. Впереди долгий путь. С таким подходом и отношением и достигаются большие результаты

— Сегодня задачи Умярова были распределены между несколькими игроками?

— Если говорить о схеме, у нас было три центральных полузащитника, где Зобнин был шестеркой, а Барко и Жедсон — восьмерками, — сказал Сакич на пресс-конференции.

«Спартак» (18 очков) обошел «Балтику» и поднялся на пятое место в РПЛ. «Пари НН» (6) остается предпоследним в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с ЦСКА, а «Пари НН» в гостях встретится с «Сочи». Оба матча пройдут 5 октября.