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Тренер «Оренбурга» Федотов примет участие в заседании КДК по видеосвязи

17:42

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов сообщил, что получил приглашение на заседание КДК РФС.

20&nbsp;октября. &laquo;Оренбург&raquo; проиграл &laquo;Крыльям Советов&raquo; (0:1) в&nbsp;13-м туре РПЛ.Без двух пенальти, но с тремя удалениями. Как судил Казарцев в Оренбурге

На нем будет рассмотрено его удаление в матче 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0). В компенсированное время после спорного эпизода в штрафной самарцев произошла стычка с участием игроков и тренеров команд. По итогам конфликта Федотов и его коллега из «Крыльев» Миодраг Божович получили красные карточки, также был удален защитник самарского клуба Александр Анюков.

— Меня вызвали на заседание КДК РФС в среду. Но я не смогу приехать, буду участвовать в заседании по конференц-связи, — цитирует «РИА Новости» Федотова.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191021/1560035685.html

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