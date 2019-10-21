Тренер «Оренбурга» Федотов примет участие в заседании КДК по видеосвязи

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов сообщил, что получил приглашение на заседание КДК РФС.

На нем будет рассмотрено его удаление в матче 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0). В компенсированное время после спорного эпизода в штрафной самарцев произошла стычка с участием игроков и тренеров команд. По итогам конфликта Федотов и его коллега из «Крыльев» Миодраг Божович получили красные карточки, также был удален защитник самарского клуба Александр Анюков.

— Меня вызвали на заседание КДК РФС в среду. Но я не смогу приехать, буду участвовать в заседании по конференц-связи, — цитирует «РИА Новости» Федотова.