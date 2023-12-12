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Судейство

Сегодня, 10:15

Деограсия — о судействе в матчах «Оренбурга»: «Лучше один раз увидеть, чем сказать тысячу слов»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Давид Деограсия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия в интервью «СЭ» высказался о судействе в матчах с участием команды.

— Вы встречались с руководителями судейского корпуса РФС — Милорадом Мажичем и Павлом Каманцевым. Было много вопросов?

— Не так уж много. Больше было сомнений по поводу эпизодов наших матчей. Каких? Например, я не понимаю, почему в матче с «Факелом» не удалили нападающего соперника за фол на Пересе. Для меня это красная карточка. Также в матче с «Ростовом» не назначили пенальти за игру рукой.

— Повлияло ли судейство в матчах «Оренбурга» на результаты команды?

— Я никогда не буду прятаться за судей, используя их как отговорку. Нам нужно лучше делать свою работу, вот и все.

— Руководители «Оренбурга» часто критикуют судейство.

— Лучше один раз увидеть, чем сейчас сказать тысячу слов.

Ранее, 28 октября, на 80-й минуте матча 13-го тура с «Крыльями Советов» (1:1) Рафаэль Шафеев назначил пенальти в пользу «Оренбурга» за фол вратаря Богдана Овсянникова, однако арбитр после просмотра с помощью ВАР изменил свое решение, показав желтую карточку нападающему Владимиру Обухову.

Позднее, 6 ноября, на 17-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Ростов» (1:1) арбитр Роман Сафьян не назначил 11-метровый удар в ворота гостей за игру рукой со стороны защитника Максима Осипенко.

Давид Деограсия. «Отказал бы «Спартаку» и «Зениту». Хочу оставить «Оренбург» в РПЛ». Интервью Давида Деограсии

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Давид Деограсия
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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