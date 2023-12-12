Деограсия — о судействе в матчах «Оренбурга»: «Лучше один раз увидеть, чем сказать тысячу слов»
Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия в интервью «СЭ» высказался о судействе в матчах с участием команды.
— Вы встречались с руководителями судейского корпуса РФС — Милорадом Мажичем и Павлом Каманцевым. Было много вопросов?
— Не так уж много. Больше было сомнений по поводу эпизодов наших матчей. Каких? Например, я не понимаю, почему в матче с «Факелом» не удалили нападающего соперника за фол на Пересе. Для меня это красная карточка. Также в матче с «Ростовом» не назначили пенальти за игру рукой.
— Повлияло ли судейство в матчах «Оренбурга» на результаты команды?
— Я никогда не буду прятаться за судей, используя их как отговорку. Нам нужно лучше делать свою работу, вот и все.
— Руководители «Оренбурга» часто критикуют судейство.
— Лучше один раз увидеть, чем сейчас сказать тысячу слов.
Ранее, 28 октября, на 80-й минуте матча 13-го тура с «Крыльями Советов» (1:1) Рафаэль Шафеев назначил пенальти в пользу «Оренбурга» за фол вратаря Богдана Овсянникова, однако арбитр после просмотра с помощью ВАР изменил свое решение, показав желтую карточку нападающему Владимиру Обухову.
Позднее, 6 ноября, на 17-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Ростов» (1:1) арбитр Роман Сафьян не назначил 11-метровый удар в ворота гостей за игру рукой со стороны защитника Максима Осипенко.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5