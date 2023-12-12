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Деограсия ответил Карпину: «Мы каждые две недели ездим играть на натуральном поле, а к нам приезжают один раз в году. Кому хуже?»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия в интервью «СЭ» ответил Валерию Карпину на критику искусственного газона на стадионе «Газовик».

— Говоря о матче с «Ростовом», Валерий Карпин раскритиковал искусственное поле на «Газовике». Вам есть что ему ответить?

— Все мы видели матч «Факела» и «Спартака» в Воронеже. Если сравнить наши поля, как думаете, где играть для футболистов опаснее? Неужели у нас риск получить травму больше? Я уважаю каждое мнение. Но слова Карпина не разделяю. Не согласен с ним. Мы каждые две недели ездим и играем на натуральном поле, а к нам команды приезжают играть один раз за сезон. Кому хуже?

Мы сильны дома не только из-за искусственного поля. Любая команда в домашних условиях чувствует себя лучше. Точно так же можно сказать, что на выезде нам сложнее выиграть из-за поля. Возможно, натуральный газон в целом лучше искусственного. Но необходимо учитывать и климат региона. Вы знаете, какая погода в Оренбурге. Тут было бы очень сложно поддерживать натуральное покрытие в хорошем состоянии. А если газон испортится, то риск получить травму для футболистов будет намного больше, — сказал Деограсия «СЭ».

После матча 14-го тура с «Оренбургом» (1:1) Карпин заявил, что поле на стадионе «Газовик» помешало его команде. В прошлом сезоне Карпин уже высказывал недовольство полем «Оренбурга».

Давид Деограсия. «Отказал бы «Спартаку» и «Зениту». Хочу оставить «Оренбург» в РПЛ». Интервью Давида Деограсии
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Ростов
Давид Деограсия
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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