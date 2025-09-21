Мусаев считает, что «Зенит» не переиграл «Краснодар» ни в чем, кроме голов

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в 9-м туре РПЛ.

— Тычки и споры я бы не назвал тактикой. Для меня эти вещи не связаны с тактикой. Вы говорите громкие слова, что «Зенит» переиграл нас тактически. Я не считаю, что «Зенит» нас переиграл ни в плане чего. В плане забитых голов — да. Но я начал с того, что нашу команду не в чем упрекнуть.

— Команда соперника перехитрила, избрав грязную тактику.

— Футбол — это эмоции, происходят потасовки, стычки. Если против тебя есть несправедливость, бывает, игроки заводятся, немного потолкаются. Но с тактикой не вижу связи. Спросите у тренера соперника.

— Как себя чувствуют Густаво и Черников? Когда помогут?

— В лучшем случае после паузы на сборную.

Сине-бело-голубые прервали 6-матчевую беспроигрышную серию «быков» — 5 побед и 1 ничья. Команда Сергея Семака набрала 16 очков и поднялась на 4-е место в таблице РПЛ. «Краснодар» с 19 очками лидирует в чемпионате.

«Зенит» 27 сентября примет «Оренбург» в 10-м туре, «Краснодар» в этот же день сыграет в гостях с «Ростовом».

(Мария Захарян)