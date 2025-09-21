Мусаев считает, что открытие аэропорта дает больше преимущества соперникам «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал открытие аэропорта «Пашковский» в Краснодаре.

— Большое событие — открытие аэропорта. У кого появляется больше преимущества: у «Краснодара» или гостевой команды?

— Думаю, для гостей проще, что они могут прилететь на самолете, а не ехать на автобусе, — сказал Мусаев после поражения от «Зенита» (0:2) в 9-м туре РПЛ. — Мы все равно прилетали за два дня, находились на выезде 3-4 дня. В принципе за эти годы мы брали очень много очков. С психологической точки зрения тяжело: ты не видишь семью, в автобусах затекали ноги. Но мы сделали работу очень хорошо: ребята — молодцы, не жаловались. Есть плюс в том, что кто-то на полтора дня больше может пробыть с семьей. В плане того, может ли это отразиться на результате — думаю, ничего не поменяется.

На прошлой неделе аэропорт Краснодара «Пашковский» открыли впервые за 3,5 года, а в пятницу туда вылетел первый рейс из Санкт-Петербурга.

(Мария Захарян)