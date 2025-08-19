«Банфилд» объявил о переходе Ди Лучано в ЦСКА

Защитник «Банфилда» Рамиро Ди Лучано подписал контракт с ЦСКА, сообщает официальный сайт аргентинского клуба.

Московский клуб заплатит за 21-летнего аргентинца 1,3 миллиона долларов. Еще 600 тысяч долларов «Банфилд» получит в качестве бонусов. Также аргентинский клуб получит 20 процентов от последующей продажи игрока.

Ди Лучано в этом сезоне провел 18 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.