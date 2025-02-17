Галактионов о словах Кузьмичева про Ракова: «С агентами у нас в клубе ведут переговоры генеральный и спортивный директор»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Владимира Кузьмичева, представителя полузащитника Вадима Ракова, о будущем игрока.

Ранее Кузьмичев заявил «РБ Спорт», что в ближайшее время состоится встреча с руководством клуба и главным тренером, на которой будет обсуждено будущее игрока. Позднее представитель Ракова добавил, что на игрока рассчитывают.

«С удивлением узнаю из СМИ о якобы существующих договоренностях о некой прошедшей или предстоящей встрече с представителем игрока. Никаких подобных мероприятий у меня ни с кем не запланировано. Очень часто у нас принято выдавать желаемое за действительное. С агентами у нас в клубе ведут переговоры генеральный и спортивный директор.

У Вадима, как и у других игроков команды, действующий контракт с клубом, где он вместе со своими партнерами работает и конкурирует за место в основном составе, для достижения результата. В зависимости от того, как он будет себя проявлять, выдерживать конкуренцию, будет зависеть его игровое время. Никаких дополнительных гарантий мы никогда и никому не предоставляли», — сказал Галактионов «СЭ».

В этом сезоне 20-летний Раков сыграл 16 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.