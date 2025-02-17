Наумов: «Я бы не сказал, что Миранчуки — самые талантливые воспитанники «Локомотива»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов не стал называть братьев Миранчуков самыми талантливыми воспитанниками «Локомотива».
— Думаю, что в целом карьера у Миранчуков удалась. Оба играют, оба востребованы. Конечно, не все у них было складно, особенно у Антона. В «Сьоне» у него очень тяжело идут дела, хотя сейчас вроде бы все налаживается. Так бывает, таков футбольный путь. Если смотреть на их карьеру, думаю, они добились того, чего хотели. Безусловно, можно говорить о том, что их карьера могла бы сложиться и лучше. Но в футбольной жизни многое зависит от случая. У Антона, например, были травмы, был перелом ноги. У Алексея тоже не всегда все складывалось. Когда он только попал в «Аталанту», доверия к нему со стороны тренера тоже не было, даже пришлось уходить в аренду. Самое главное, что у них до сих пор есть желание играть. Они любят футбол.
— Миранчуки — самые талантливые и успешные воспитанники «Локомотива» за последние 10-15 лет?
— У «Локомотива» было очень много хороших воспитанников: кто-то был лучше, кто-то хуже. Я бы не стал говорить, что Миранчуки — самые талантливые воспитанники «Локомотива». К примеру, можно вспомнить Диму Полоза. У него прекрасная карьера получилась. В сборной России и в «Зените» поиграл. Тот же Кокорин, который в нашей школе учился лет шесть-семь. У многих были нормальные карьеры. Поэтому повторюсь, не стал бы говорить, что Миранчуки — лучшие. Таких, как они, в «Локомотиве» было много. Скажем так, что Лёша и Антон — одни из лучших.
— Вам бы хотелось возвращения Миранчуков в «Локомотив»?
— Это всегда очень хорошая история, когда игроки возвращаются в клуб, который дал тебе жизнь. Так было с Лоськовым, мы с Юрием Палычем приглашали его назад в «Локомотив». Он вернулся и до сих пор находится в клубе. Так было со многими. И это действительно хорошая история. Мне нравится, когда люди возвращаются к истокам. Поэтому я бы, конечно, хотел возвращения Миранчуков в клуб. Был бы рад этому и с удовольствием бы на это посмотрел. Я вообще думаю, что братьев-близнецов лучше вообще не разлучать. Они должны играть в одной команде. Они всегда помогают друг другу. А когда их разлучают, их карьеры идут на спад, — цитирует Наумова корреспонденту Legalbet.ru.
С лета 2024 года Алексей Миранчук выступает за «Атланту Юнайтед», за которую провtл 14 игр, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. Антон Миранчук в этом сезоне играет за «Сьон», на его счету 13 матчей, два гола и один ассист в составе швейцарской команды.
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|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
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2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
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3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
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4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
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5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
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7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
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8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
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9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
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12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
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13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
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15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
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16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
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Максим Глушенков
Зенит
|6
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
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Педро
Зенит
|4
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Маркиньос
Спартак
|4
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1