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Наумов: «Я бы не сказал, что Миранчуки — самые талантливые воспитанники «Локомотива»

Сергей Ярошенко

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов не стал называть братьев Миранчуков самыми талантливыми воспитанниками «Локомотива».

— Думаю, что в целом карьера у Миранчуков удалась. Оба играют, оба востребованы. Конечно, не все у них было складно, особенно у Антона. В «Сьоне» у него очень тяжело идут дела, хотя сейчас вроде бы все налаживается. Так бывает, таков футбольный путь. Если смотреть на их карьеру, думаю, они добились того, чего хотели. Безусловно, можно говорить о том, что их карьера могла бы сложиться и лучше. Но в футбольной жизни многое зависит от случая. У Антона, например, были травмы, был перелом ноги. У Алексея тоже не всегда все складывалось. Когда он только попал в «Аталанту», доверия к нему со стороны тренера тоже не было, даже пришлось уходить в аренду. Самое главное, что у них до сих пор есть желание играть. Они любят футбол.

— Миранчуки — самые талантливые и успешные воспитанники «Локомотива» за последние 10-15 лет?

— У «Локомотива» было очень много хороших воспитанников: кто-то был лучше, кто-то хуже. Я бы не стал говорить, что Миранчуки — самые талантливые воспитанники «Локомотива». К примеру, можно вспомнить Диму Полоза. У него прекрасная карьера получилась. В сборной России и в «Зените» поиграл. Тот же Кокорин, который в нашей школе учился лет шесть-семь. У многих были нормальные карьеры. Поэтому повторюсь, не стал бы говорить, что Миранчуки — лучшие. Таких, как они, в «Локомотиве» было много. Скажем так, что Лёша и Антон — одни из лучших.

— Вам бы хотелось возвращения Миранчуков в «Локомотив»?

— Это всегда очень хорошая история, когда игроки возвращаются в клуб, который дал тебе жизнь. Так было с Лоськовым, мы с Юрием Палычем приглашали его назад в «Локомотив». Он вернулся и до сих пор находится в клубе. Так было со многими. И это действительно хорошая история. Мне нравится, когда люди возвращаются к истокам. Поэтому я бы, конечно, хотел возвращения Миранчуков в клуб. Был бы рад этому и с удовольствием бы на это посмотрел. Я вообще думаю, что братьев-близнецов лучше вообще не разлучать. Они должны играть в одной команде. Они всегда помогают друг другу. А когда их разлучают, их карьеры идут на спад, — цитирует Наумова корреспонденту Legalbet.ru.

С лета 2024 года Алексей Миранчук выступает за «Атланту Юнайтед», за которую провtл 14 игр, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. Антон Миранчук в этом сезоне играет за «Сьон», на его счету 13 матчей, два гола и один ассист в составе швейцарской команды.

Источник: Legalbet.ru
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Алексей Миранчук
Антон Миранчук
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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