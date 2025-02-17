Наумов: «Я бы не сказал, что Миранчуки — самые талантливые воспитанники «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов не стал называть братьев Миранчуков самыми талантливыми воспитанниками «Локомотива».

— Думаю, что в целом карьера у Миранчуков удалась. Оба играют, оба востребованы. Конечно, не все у них было складно, особенно у Антона. В «Сьоне» у него очень тяжело идут дела, хотя сейчас вроде бы все налаживается. Так бывает, таков футбольный путь. Если смотреть на их карьеру, думаю, они добились того, чего хотели. Безусловно, можно говорить о том, что их карьера могла бы сложиться и лучше. Но в футбольной жизни многое зависит от случая. У Антона, например, были травмы, был перелом ноги. У Алексея тоже не всегда все складывалось. Когда он только попал в «Аталанту», доверия к нему со стороны тренера тоже не было, даже пришлось уходить в аренду. Самое главное, что у них до сих пор есть желание играть. Они любят футбол.

— Миранчуки — самые талантливые и успешные воспитанники «Локомотива» за последние 10-15 лет?

— У «Локомотива» было очень много хороших воспитанников: кто-то был лучше, кто-то хуже. Я бы не стал говорить, что Миранчуки — самые талантливые воспитанники «Локомотива». К примеру, можно вспомнить Диму Полоза. У него прекрасная карьера получилась. В сборной России и в «Зените» поиграл. Тот же Кокорин, который в нашей школе учился лет шесть-семь. У многих были нормальные карьеры. Поэтому повторюсь, не стал бы говорить, что Миранчуки — лучшие. Таких, как они, в «Локомотиве» было много. Скажем так, что Лёша и Антон — одни из лучших.

— Вам бы хотелось возвращения Миранчуков в «Локомотив»?

— Это всегда очень хорошая история, когда игроки возвращаются в клуб, который дал тебе жизнь. Так было с Лоськовым, мы с Юрием Палычем приглашали его назад в «Локомотив». Он вернулся и до сих пор находится в клубе. Так было со многими. И это действительно хорошая история. Мне нравится, когда люди возвращаются к истокам. Поэтому я бы, конечно, хотел возвращения Миранчуков в клуб. Был бы рад этому и с удовольствием бы на это посмотрел. Я вообще думаю, что братьев-близнецов лучше вообще не разлучать. Они должны играть в одной команде. Они всегда помогают друг другу. А когда их разлучают, их карьеры идут на спад, — цитирует Наумова корреспонденту Legalbet.ru.

С лета 2024 года Алексей Миранчук выступает за «Атланту Юнайтед», за которую провtл 14 игр, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. Антон Миранчук в этом сезоне играет за «Сьон», на его счету 13 матчей, два гола и один ассист в составе швейцарской команды.