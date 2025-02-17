Газизов: «Интерес к Кейта есть, до закрытия окна все возможно»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника «Татавина» Нумори Кейта дагестанский клуб.

«Интерес к Кейта есть, но пока рано говорить о том, что он переходит в нашу команду. Посмотрим, время еще точно есть. До закрытия трансферного окна все возможно», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету 20-летнего малийца 13 матчей за клуб, в которых он не отметился результативными действиями.