Газизов: «Интерес к Кейта есть, до закрытия окна все возможно»
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника «Татавина» Нумори Кейта дагестанский клуб.
«Интерес к Кейта есть, но пока рано говорить о том, что он переходит в нашу команду. Посмотрим, время еще точно есть. До закрытия трансферного окна все возможно», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».
В текущем сезоне на счету 20-летнего малийца 13 матчей за клуб, в которых он не отметился результативными действиями.
Источник: РБ Спорт
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|2
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|19
|
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|
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|9.10
|19:30
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|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
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|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
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|- : -
|10.10
|19:30
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|- : -
|11.10
|14:00
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|11.10
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|П
|
|
Педро
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|
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Маркиньос
Спартак
|4
|
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|К
|Ж
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|1
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