Тренер «Крыльев» объяснил, почему Евгеньев был капитаном команды в матче против «Динамо»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, почему защитник Роман Евгеньев был капитаном команды в матче против «Динамо» в 18-ом туре РПЛ (0:1).

— Матч пропускал по карточкам Солдатенко, который является капитаном. Лидерские качества Евгеньева, его игра в этом сезоне — все это позволяет нам рассчитывать на него в такой ситуации.

— Но ведь раньше в отсутствии Солдатенко капитаном был Горшков. Как вы объяснили ему свое решение?

— Горшков и Евгеньев одного возраста, да Юра находится в команде больше времени. Но так получилось, что он пропускал прошлую игру, и не было уверенности, что он вернется к матчу с «Динамо» в РПЛ. Мы действительно верим в Евгеньева. Горшков, который своим отношением к делу и умением влиять на партнеров, тоже заслуживает быть капитаном, — сказал Осинькин «СЭ».

24-летний Евгеньев является воспитанником «Динамо» и играл в системе бело-голубых с 2016 по 2022 год.