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Тренер «Крыльев» объяснил, почему Евгеньев был капитаном команды в матче против «Динамо»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, почему защитник Роман Евгеньев был капитаном команды в матче против «Динамо» в 18-ом туре РПЛ (0:1).

— Матч пропускал по карточкам Солдатенко, который является капитаном. Лидерские качества Евгеньева, его игра в этом сезоне — все это позволяет нам рассчитывать на него в такой ситуации.

— Но ведь раньше в отсутствии Солдатенко капитаном был Горшков. Как вы объяснили ему свое решение?

— Горшков и Евгеньев одного возраста, да Юра находится в команде больше времени. Но так получилось, что он пропускал прошлую игру, и не было уверенности, что он вернется к матчу с «Динамо» в РПЛ. Мы действительно верим в Евгеньева. Горшков, который своим отношением к делу и умением влиять на партнеров, тоже заслуживает быть капитаном, — сказал Осинькин «СЭ».

24-летний Евгеньев является воспитанником «Динамо» и играл в системе бело-голубых с 2016 по 2022 год.

Роман Евгеньев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
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 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
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 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
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