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Мусаев — о лимите: «Считаю, что он должен быть. Добавят еще одного русского — нормально»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча со «Спартаком» (2:1) в 26-м туре РПЛ ответил на вопрос об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

13 апреля Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России. В проекте отмечается, что количество легионеров в заявках команд будет меняться начиная со следующего сезона. В сезоне-2026/27 клубы смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков.

Вендел, Джон Кордоба и&nbsp;Дуглас Аугусто.Опубликован проект приказа Минспорта. Лимит «12+7» будет реализован в РПЛ со следующего сезона

— Завтра будет встреча с Минспорта по лимиту на легионеров. Как вам идея нового лимита? Что изменится?

— Будет больше русских. Думаю, только так. Считаю, лимит должен быть. Сейчас, думаю, нормальный лимит. Добавят еще одного русского — нормально. Я считаю, что нельзя, чтобы игроки получали место на поле только из-за паспорта. Наша лига растет, когда приезжают высококлассные легионеры.

— В прошлом году вы говорили, что вам не хватает обоймы. Сейчас это очевидно. Сколько вам надо игроков?

— В том году нам повезло, что мы прошли финальную часть сезона без травм. Это было аномально. Мы сделаем выводы. Нам не нужно много футболистов, но на каждый тур у нас травмы и дисквалификации. Не любим ротировать состав слишком сильно. Вот, Жубал дождался своего шанса. Забил «Балтике», забил сегодня... Ленини, Кривцов тоже не всегда появляются в старте. Но игроки должны быть готовы выйти в нужный момент и использовать свой шанс. Надеюсь, скоро мы увидим на поле и Дугласа Аугусто, — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» (57 очков) вернулся на первое место в РПЛ, обойдя «Зенит» (56). «Спартак» с 45 очками идет пятым в турнирной таблице. У красно-белых прервалась серия из четырех матчей без поражений.

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Мурад Мусаев
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

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 7
П
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Ахмат

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Рубин

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