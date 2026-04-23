Мусаев — о лимите: «Считаю, что он должен быть. Добавят еще одного русского — нормально»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча со «Спартаком» (2:1) в 26-м туре РПЛ ответил на вопрос об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

13 апреля Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России. В проекте отмечается, что количество легионеров в заявках команд будет меняться начиная со следующего сезона. В сезоне-2026/27 клубы смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков.

— Завтра будет встреча с Минспорта по лимиту на легионеров. Как вам идея нового лимита? Что изменится?

— Будет больше русских. Думаю, только так. Считаю, лимит должен быть. Сейчас, думаю, нормальный лимит. Добавят еще одного русского — нормально. Я считаю, что нельзя, чтобы игроки получали место на поле только из-за паспорта. Наша лига растет, когда приезжают высококлассные легионеры.

— В прошлом году вы говорили, что вам не хватает обоймы. Сейчас это очевидно. Сколько вам надо игроков?

— В том году нам повезло, что мы прошли финальную часть сезона без травм. Это было аномально. Мы сделаем выводы. Нам не нужно много футболистов, но на каждый тур у нас травмы и дисквалификации. Не любим ротировать состав слишком сильно. Вот, Жубал дождался своего шанса. Забил «Балтике», забил сегодня... Ленини, Кривцов тоже не всегда появляются в старте. Но игроки должны быть готовы выйти в нужный момент и использовать свой шанс. Надеюсь, скоро мы увидим на поле и Дугласа Аугусто, — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» (57 очков) вернулся на первое место в РПЛ, обойдя «Зенит» (56). «Спартак» с 45 очками идет пятым в турнирной таблице. У красно-белых прервалась серия из четырех матчей без поражений.

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