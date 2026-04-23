Карседо — о поражении «Спартака» от «Краснодара»: «Могли забивать 2-3 гола. Нам не повезло»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги матча против «Краснодара» (1:2) в 26-м туре РПЛ.

— До 80-й минуты команда хорошо играла в обороне. Что произошло после?

— У нас был очень хороший первый тайм. Второй был более равным. Мы могли забивать 2-3 гола, считаю, нам не повезло. У нас были более явные возможности, но «Краснодар» использовал свои шансы лучше.

— В старте не вышел Солари. Почему он остался на лавке? Показалось, что на замену он вышел не слишком удачно.

— Он накануне чувствовал себя не очень хорошо. Приболел и не тренировался. Мы знали, что его хватит минут на 30. Солари очень хотел помочь

— Бывает, замены отрицательно влияют на результат. Сегодня вы рисковали — хотели выиграть? Или целью было сохранить ничью?

— К сожалению, нам не удалось сегодня заработать очки. Мы хотели контролировать матч, иметь троих футболистов в центре. Для этого Барко действовал как ложная девятка. Играли только на победу. Сегодня с классной поддержкой наших болельщиков мы хотели взять три очка.

— Это было первое домашнее поражение в чемпионате при вас. Какие чувства испытываете?

— Разумеется, играть дома со своими фанатами в такой атмосфере — особые чувства. Очень хотели победить. Но это футбол, такое случается. Нужно продолжать работать. У нас есть цель, и мы должны к ней двигаться, — сказал Карседо на пресс-конференции.

«Спартак» с 45 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 26 апреля на выезде сыграют с «Пари НН».

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