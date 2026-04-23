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Карседо — о поражении «Спартака» от «Краснодара»: «Могли забивать 2-3 гола. Нам не повезло»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги матча против «Краснодара» (1:2) в 26-м туре РПЛ.

— До 80-й минуты команда хорошо играла в обороне. Что произошло после?

— У нас был очень хороший первый тайм. Второй был более равным. Мы могли забивать 2-3 гола, считаю, нам не повезло. У нас были более явные возможности, но «Краснодар» использовал свои шансы лучше.

— В старте не вышел Солари. Почему он остался на лавке? Показалось, что на замену он вышел не слишком удачно.

— Он накануне чувствовал себя не очень хорошо. Приболел и не тренировался. Мы знали, что его хватит минут на 30. Солари очень хотел помочь

Бывает, замены отрицательно влияют на результат. Сегодня вы рисковали — хотели выиграть? Или целью было сохранить ничью?

К сожалению, нам не удалось сегодня заработать очки. Мы хотели контролировать матч, иметь троих футболистов в центре. Для этого Барко действовал как ложная девятка. Играли только на победу. Сегодня с классной поддержкой наших болельщиков мы хотели взять три очка.

— Это было первое домашнее поражение в чемпионате при вас. Какие чувства испытываете?

— Разумеется, играть дома со своими фанатами в такой атмосфере — особые чувства. Очень хотели победить. Но это футбол, такое случается. Нужно продолжать работать. У нас есть цель, и мы должны к ней двигаться, — сказал Карседо на пресс-конференции.

«Спартак» с 45 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 26 апреля на выезде сыграют с «Пари НН».

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Хуан Карлос Карседо
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
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Зенит

 10
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Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
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Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
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