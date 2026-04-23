Карседо: «Спартак» старается закончить сезон на третьем месте»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопросы после поражения от «Краснодара» (1:2) в 26-м туре РПЛ.

— Есть ли после трех месяцев работы с командой понимание, какие позиции в команде нужно усилить?

— Да, мы хорошо знаем свою команду. Но сейчас самое важное — концентрация на предстоящем матче.

— «Спартак» лишился шансов на титул, поэтому скажите, кто в чемпионской гонке вам более симпатичен по игре?

— Это не наша компетенция. Я фокусируюсь только на «Спартаке». У нас есть свои цели и задачи. Стараемся закончить сезон на третьем месте и делаем все на благо клуба и команды, — сказал Карседо на пресс-конференции.

«Спартак» с 45 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 26 апреля на выезде сыграют с «Пари НН».

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